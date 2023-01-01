Главная > Сравнение ноутбуков > Vivobook Go 14 или Swift Go (SFG14-71) – что лучше выбрать?

ASUS Vivobook Go 14 против Acer Swift Go (SFG14-71)

45 из 100
ASUS Vivobook Go 14
VS
55 из 100
Acer Swift Go (SFG14-71)
ASUS Vivobook Go 14
Acer Swift Go (SFG14-71)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS Vivobook Go 14 и Acer Swift Go (SFG14-71) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Swift Go (SFG14-71)
  • Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.25 и 1.38 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 67% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7226 vs 4322 баллов
  • Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (65 и 42 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook Go 14
vs
Swift Go (SFG14-71)

Корпус

Вес 1.38 кг 1.25 кг
Размеры 324.5 x 213.9 x 17.9 мм 312.9 x 217.9 x 14.9 мм
Площадь 694 см2 682 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~83.4%
Боковые рамки 7.3 мм 5.7 мм
Цвета Черный, Серебристый, Серий Серий
Материал Пластик Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 4 10 (2P + 8E)
Потоков 8 12
L3-кэш 4 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon 610M Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 10 нм
Частота GPU 1500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.49 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.5 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 128 640
Блоки текстурирования (TMUs) 8 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 4 20
Производительность GPU
Vivobook Go 14
0.49 терафлопс
Swift Go (SFG14-71) +188%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5500 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 1 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка - Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Vivobook Go 14 vs Vivobook Go 15 OLED
2. Vivobook Go 14 vs Aspire 3 (A315-24P)
3. Vivobook Go 14 vs Vivobook Go 14 Flip
4. Vivobook Go 14 vs Gram 14 (2023)
5. Swift Go (SFG14-71) vs Swift 3 (SF314-71)
6. Swift Go (SFG14-71) vs MacBook Pro 13 (M2, 2022)
7. Swift Go (SFG14-71) vs Swift 14 - SF14-71T
8. Swift Go (SFG14-71) vs MacBook Air (M2, 2022)
9. Swift Go (SFG14-71) vs Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
10. Swift Go (SFG14-71) vs Galaxy Book 3 Pro (14")
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Swift Go (SFG14-71) и ASUS Vivobook Go 14 – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры