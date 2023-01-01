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Apple Macbook Air (M1, 2020) против MacBook Air 15 (M2)

57 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
VS
62 из 100
Apple MacBook Air 15 (M2)
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Apple MacBook Air 15 (M2)
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Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple Macbook Air (M1, 2020) и MacBook Air 15 (M2) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • Легче – весит на 220 граммов меньше (1.29 и 1.51 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (646 и 809 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 16.6 Вт*ч большей батареей (66.5 и 49.9 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Macbook Air (M1, 2020)
vs
MacBook Air 15 (M2)

Корпус

Вес 1.29 кг 1.51 кг
Размеры 304.1 x 212.4 x 16.1 мм 340.4 x 237.6 x 11.5 мм
Площадь 646 см2 809 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~83.9%
Боковые рамки 8.8 мм 5.4 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Серый Черный, Серебристый, Золотистый, Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Пассивное
Испарительная камера Да -
Жидкий металл - Нет

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 15.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 224 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2880 x 1864 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Да Да
Тесты экрана
Контрастность 1069:1 -
Цветовой охват sRGB 99.8% -
Охват Adobe RGB 85.9% -
Охват DCI-P3 98.6% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Macbook Air (M1, 2020)
400 нит
MacBook Air 15 (M2) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:23 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 30 Вт 35 / 70 Вт
Длина кабеля 2 метра 2 метра
Вес зарядного устройства 172 грамма 189 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 3.5 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 8 (4P + 4E)
Потоков 8 8
Интегрированная графика Apple M1 GPU Apple M2 GPU
Техпроцесс 5 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 5 нм 5 нм
Частота GPU 450 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц 1456 МГц
FLOPS 2.6 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Macbook Air (M1, 2020)
2.6 терафлопс
MacBook Air 15 (M2) +15%
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ ГБ
Частота 4266 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Нет
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 79.6 дБ -
Микрофонов 3 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 3
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 12.1 x 8.1 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Нет Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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