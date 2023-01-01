Главная > Сравнение ноутбуков > Surface Pro 9 или MacBook Air 15 (M2) – что лучше выбрать?

Microsoft Surface Pro 9 против Apple MacBook Air 15 (M2)

61 из 100
Microsoft Surface Pro 9
VS
62 из 100
Apple MacBook Air 15 (M2)
Microsoft Surface Pro 9
Apple MacBook Air 15 (M2)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Apple M2
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 9 и Apple MacBook Air 15 (M2) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 9
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 640 граммов меньше (0.87 и 1.51 кг)
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (600 и 809 см2)
  • Имеет на 19% более четкий дисплей – 266 против 224 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2)
  • Комплектуется на 18.8 Вт*ч большей батареей (66.5 и 47.7 Вт*ч)
  • На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8136 vs 6334 баллов
  • На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 9
vs
MacBook Air 15 (M2)

Корпус

Вес 0.87 кг 1.51 кг
Размеры 287 x 209 x 9.3 мм 340.4 x 237.6 x 11.5 мм
Площадь 600 см2 809 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~83.9%
Боковые рамки 6.2 мм 5.4 мм
Цвета Черный, Серебристый, Синий, Зеленый Черный, Серебристый, Золотистый, Серый
Материал Top: Алюминий
Алюминий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет -
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 15.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 224 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2880 x 1920 пикселей 2880 x 1864 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Да Да
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 106.1% -
Охват Adobe RGB 75.1% -
Максимальная яркость
Surface Pro 9
450 нит
MacBook Air 15 (M2) +11%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 39 Вт 35 / 70 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 189 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц -
Ядер 10 (2P + 8E) 8 (4P + 4E)
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1456 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Surface Pro 9
1.41 терафлопс
MacBook Air 15 (M2) +113%
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ ГБ
Частота 5200 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 2x128 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 14 (2023) или Apple MacBook Air 15 (M2)
2. Apple MacBook Air (M2, 2022) или Apple MacBook Air 15 (M2)
3. Apple Macbook Air (M1, 2020) или Apple MacBook Air 15 (M2)
4. Apple MacBook Pro 16 (2021) или Apple MacBook Air 15 (M2)
5. Apple MacBook Pro 14 (2021) или Apple MacBook Air 15 (M2)
6. Samsung Galaxy Book 3 или Apple MacBook Air 15 (M2)
7. HP Spectre x360 13 (2022) или Microsoft Surface Pro 9
8. Microsoft Surface Pro 7 Plus или Microsoft Surface Pro 9
9. Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022) или Microsoft Surface Pro 9
10. Microsoft Surface Laptop 5 13.5 или Microsoft Surface Pro 9
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Air 15 (M2) и Microsoft Surface Pro 9 – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры