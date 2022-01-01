Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1664 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор Apple M2 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) На 213% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8053 vs 2569 баллов

Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.24 и 1.65 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 4.6 Вт*ч большей батареей (52.6 и 48 Вт*ч)

Имеет на 125% более четкий дисплей – 225 против 100 точек на дюйм (PPI)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (654 и 867 см2) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-56) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.24 кг 1.65 кг Размеры 304.1 x 215 x 11.3 мм 363.4 x 238.5 x 17.9 мм Площадь 654 см2 867 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82% ~77.4% Боковые рамки 5.6 мм 9 мм Цвета Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров - 1 Уровень шума - 39 дБ

Дисплей 2560 x 1664 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 13.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 225 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1664 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Максимальная яркость MacBook Air (M2, 2022) +67% 500 нит Aspire 5 (A515-56) 300 нит

Батарея Ёмкость 52.6 Вт*ч 48 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 30 / 35 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства - 260 граммов

Видеокарта Модель GPU Apple M2 GPU (8-core) GeForce MX450 TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 5 нм 12 нм Частота GPU 500 МГц - Boost частота GPU 1456 МГц - FLOPS 3 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 896 Блоки текстурирования (TMUs) 64 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU MacBook Air (M2, 2022) +6% 3 терафлопс Aspire 5 (A515-56) 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 8GB 12GB 16GB Планки - 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe - Да

Звук Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP Формат звука 2.2 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 68.7 дБ Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.