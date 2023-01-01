Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Apple M1 Pro Apple M1 Max Apple M2 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 40-55% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 40-55% больше FPS в играх Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) На 43% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11608 vs 8136 баллов

На 43% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11608 vs 8136 баллов Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (691 и 809 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.51 кг Размеры 312.6 x 221.2 x 15.5 мм 340.4 x 237.6 x 11.5 мм Площадь 691 см2 809 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.6% ~83.9% Боковые рамки 3.4 мм 5.4 мм Цвета Серебристый, Серый Черный, Серебристый, Золотистый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Жидкий металл - Нет Количество куллеров 2 - Скорость куллера 6241 об/мин - Уровень шума 49.5 дБ -

Дисплей 3024 x 1964 2880 x 1864 Диагональ 14.2 дюймов 15.3 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 254 точек на дюйм 224 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3024 x 1964 пикселей 2880 x 1864 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность 48900:1 - Охват DCI-P3 99.3% - Время отклика 49 мс - Максимальная яркость MacBook Pro 14 (2021) 500 нит MacBook Air 15 (M2) 500 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 66.5 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 67 / 96 Вт 35 / 70 Вт Длина кабеля 2 метра 2 метра Вес зарядного устройства 274 грамма 189 граммов

Видеокарта Модель GPU Apple M1 Pro GPU (16-core) Apple M2 GPU (8-core) TGP 30 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 5 нм 5 нм Частота GPU 450 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1296 МГц 1456 МГц FLOPS 5.2 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Ширина шины 256 бит 128 бит Скорость памяти 6.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 128 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 32 Производительность GPU MacBook Pro 14 (2021) +73% 5.2 терафлопс MacBook Air 15 (M2) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 24GB Планки 4x4 ГБ ГБ Частота 6400 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина Custom Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Нет NVMe Да -

Звук Формат звука 4.2 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 84.9 дБ - Микрофонов 3 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 13.2 x 8.1 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Нет Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.