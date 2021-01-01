MacBook Pro 14 (2021) или MacBook Pro 13 (M1, 2020) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Apple M1 Pro Apple M1 Max Apple M1 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх

На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12726 vs 7489 баллов

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 11.8 Вт*ч большей батареей (70 и 58.2 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) Легче – весит на 200 граммов меньше (1.4 и 1.6 кг)

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (646 и 691 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.4 кг Размеры 312.6 x 221.2 x 15.5 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 691 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.6% ~79.4% Боковые рамки 3.4 мм 8.8 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 1 Скорость куллера - 7000 об/мин Уровень шума - 41.9 дБ

Дисплей 3024 x 1964 2560 x 1600 Диагональ 14.2 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 254 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3024 x 1964 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1759:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 88.3% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость MacBook Pro 14 (2021) +100% 1000 нит MacBook Pro 13 (M1, 2020) 500 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 58.2 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 67 / 96 Вт 61 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 275 граммов

Видеокарта Модель GPU Apple M1 Pro GPU (16-core) Apple M1 GPU (8-core) TGP 30 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 5 нм 5 нм Частота GPU 450 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1278 МГц 1278 МГц FLOPS 5.2 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Ширина шины 256 бит 128 бит Скорость памяти 0 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 1024 Производительность GPU MacBook Pro 14 (2021) +100% 5.2 терафлопс MacBook Pro 13 (M1, 2020) 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 4x4 ГБ 2x4 ГБ Частота - 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина Custom Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Нет NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.2 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 77.5 дБ Микрофонов - 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 11.1 x 6.6 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Нет Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.