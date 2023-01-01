Apple MacBook Pro 14 (2023) против Pro 14 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023)
- Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх
- На 26% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14447 vs 11431 баллов
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.6 кг
|1.6 кг
|Размеры
|312.6 x 221.2 x 15.5 мм
|312.6 x 221.2 x 15.5 мм
|Площадь
|691 см2
|691 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.6%
|~84.6%
|Боковые рамки
|3.4 мм
|3.4 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Скорость куллера
|-
|6241 об/мин
|Уровень шума
|-
|49.5 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14.2 дюймов
|14.2 дюймов
|Тип матрицы
|Mini LED
|Mini LED
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|254 точек на дюйм
|254 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|3024 x 1964 пикселей
|3024 x 1964 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1000000:1
|48900:1
|Охват DCI-P3
|-
|99.3%
|Время отклика
|-
|49 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|67 / 96 Вт
|67 / 96 Вт
|Длина кабеля
|2 метра
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|274 грамма
|274 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.5 ГГц
|3.2 ГГц
|Ядер
|12 (8P + 4E)
|10 (8P + 2E)
|Потоков
|12
|10
|Интегрированная графика
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Техпроцесс
|5 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1836
Geekbench 5 (многоядерный)
13809
12001
Cinebench R23 (одноядерный)
1517
Cinebench R23 (многоядерный)
14447
11431
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|35 Вт
|30 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|5 нм
|5 нм
|Частота GPU
|450 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1344 МГц
|1296 МГц
|FLOPS
|6.8 терафлопс
|5.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Ширина шины
|256 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|6.4 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2432
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|152
|128
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|76
|64
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|4x4 ГБ
|4x4 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|6400 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.2
|4.2
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|84.9 дБ
|Микрофонов
|3
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.3
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|Нет
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|1 мм
|Размер
|13.2 x 8.1 см
|13.2 x 8.1 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Нет
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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