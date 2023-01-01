Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 9750H Intel Core i9 9880H Intel Core i9 9980HK - Apple M2 Pro Apple M2 Max Графика - AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB Apple M2 Pro GPU (19-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019) Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (100 и 70 Вт*ч)

Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (100 и 70 Вт*ч) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента) Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.6 и 2.04 кг)

Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.6 и 2.04 кг) Видеокарта показывает в среднем на 62-84% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 62-84% больше FPS в играх На 108% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14394 vs 6907 баллов

На 108% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14394 vs 6907 баллов Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (691 и 880 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.04 кг 1.6 кг Размеры 357.9 x 245.9 x 16.2 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 880 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~84.6% Боковые рамки 6.6 мм 3.4 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера 5616 об/мин - Уровень шума 46.1 дБ 47.5 дБ

Дисплей 3072 x 1920 3024 x 1964 Диагональ 16 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 226 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1331:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 88.8% - Охват DCI-P3 99.4% - Время отклика 43 мс - Максимальная яркость MacBook Pro 16 (2019) 500 нит MacBook Pro 14 (2023) 500 нит

Батарея Ёмкость 100 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 96 Вт 67 / 96 Вт Длина кабеля 2 метра 2 метра Вес зарядного устройства 359 граммов 274 / 272 граммов

Видеокарта Модель GPU AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 50 Вт 35 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 5 нм Частота GPU 1000 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1250 МГц 1398 МГц FLOPS 3.2 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 1280 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 80 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 76 Производительность GPU MacBook Pro 16 (2019) 3.2 терафлопс MacBook Pro 14 (2023) +112% 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 2666 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина Custom Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Нет NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.2 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 82.3 дБ - Микрофонов 3 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6E Bluetooth v5 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 4x USB 3.1 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1 мм Тачпад Размер 15.5 x 9.9 см 13.2 x 8.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Нет Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.