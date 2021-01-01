Главная > Сравнение ноутбуков > MacBook Pro 16 (2019): характеристики и тесты

Apple MacBook Pro 16 (2019)

Apple MacBook Pro 16 (2019)
  • Дата выхода: Ноябрь 2019 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~84.3%
  • Размеры: 357.9 x 245.9 x 16 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей MacBook Pro 16 (2019) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
79
Производительность в играх
70
Экран
65
Автономность
83
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
76

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Apple MacBook Pro 16 (2019)

Корпус

Вес 2.04 кг
Ширина 357.9 мм
Высота 245.9 мм
Толщина 16 мм
Площадь 880 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.3%
Боковые рамки 6.6 мм
Цвета Серебристый, Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 135°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Скорость куллера 5616 об/мин
Уровень шума 46.1 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1331:1
Цветовой охват sRGB 100%
Охват Adobe RGB 88.8%
Охват DCI-P3 99.4%
Время отклика 43 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа

Звук

Формат звука 4.2
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 82.3 дБ
Микрофонов 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 4x USB 3.1
USB-A Нет
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1 мм
Тачпад
Размер 15.5 x 9.9 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Нет

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1059
Geekbench 5 (многоядерный)
5369
Cinebench R20 (одноядерный)
451
Cinebench R20 (многоядерный)
2663

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 1000 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц
FLOPS 3.2 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1280
Поддержка DirectX 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 2666 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Нет
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 17 9700 и Apple MacBook Pro 16 (2019)
2. Dell XPS 15 9500 и Apple MacBook Pro 16 (2019)
3. Razer Blade Pro 17 (2021) и Apple MacBook Pro 16 (2019)
4. Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) и Apple MacBook Pro 16 (2019)
5. Razer Blade 15 Base Edition (2021) и Apple MacBook Pro 16 (2019)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях