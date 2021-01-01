Apple MacBook Pro 16 (2019)
- Дата выхода: Ноябрь 2019 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~84.3%
- Размеры: 357.9 x 245.9 x 16 мм
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Обзор
Производительность системы
79
Производительность в играх
70
Экран
65
Автономность
83
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
76
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Apple MacBook Pro 16 (2019)
Корпус
|Вес
|2.04 кг
|Ширина
|357.9 мм
|Высота
|245.9 мм
|Толщина
|16 мм
|Площадь
|880 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.3%
|Боковые рамки
|6.6 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
|Скорость куллера
|5616 об/мин
|Уровень шума
|46.1 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|226 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|3072 x 1920 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1331:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Охват Adobe RGB
|88.8%
|Охват DCI-P3
|99.4%
|Время отклика
|43 мс
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
Звук
|Формат звука
|4.2
|Dolby Atmos
|Да
|Макс. громкость
|82.3 дБ
|Микрофонов
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|4x USB 3.1
|USB-A
|Нет
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|Размер
|15.5 x 9.9 см
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Нет
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1059
Geekbench 5 (многоядерный)
5369
Cinebench R20 (одноядерный)
451
Cinebench R20 (многоядерный)
2663
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|Частота GPU
|1000 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|FLOPS
|3.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Частота памяти
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|Шейдерных блоков
|1280
|Поддержка DirectX
|12
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|2666 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|NVMe
|Да