Главная > Сравнение ноутбуков > ROG Strix G16 или Nitro 17 (AN17-51) 2023 – что лучше выбрать?

Asus ROG Strix G16 против Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023

60 из 100
Asus ROG Strix G16
VS
63 из 100
Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023
Asus ROG Strix G16
Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
90 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Strix G16 и Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Strix G16
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.5 и 3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (935 и 1172 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (90 и 64 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Strix G16
vs
Nitro 17 (AN17-51) 2023

Корпус

Вес 2.5 кг 3 кг
Размеры 354 x 264 x 22.6 мм 400 x 293 x 27.9-28.9 мм
Площадь 935 см2 1172 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~74%
Боковые рамки 4.7 мм 13.7 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 131 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 7 мс 7 мс
Максимальная яркость
ROG Strix G16
300 нит
Nitro 17 (AN17-51) 2023
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 240 / 280 / 330 Вт 280 Вт
Вес зарядного устройства - 820 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 3.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 5.1 ГГц
Ядер 16 (8P + 8E) 8
Потоков 24 16
L3-кэш 30 МБ 32 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Radeon 610M
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт -
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1530 МГц -
Boost частота GPU 1740 МГц -
FLOPS 7.12 терафлопс 6.8-9.2 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 96 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
ROG Strix G16 +5%
7.12 терафлопс
Nitro 17 (AN17-51) 2023
6.8-9.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.9 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Asus ROG Strix G16 или Dell XPS 15 9520 (2022)
2. Asus ROG Strix G16 или Asus ROG Strix G15 G513 (2022)
3. Asus ROG Strix G16 или Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD)
4. Asus ROG Strix G16 или Asus ROG Strix SCAR 16
5. Asus ROG Strix G16 или Asus ROG Strix G17 (2023)
6. Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023 или Acer Nitro 5 AN517-55
7. Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023 или Apple MacBook Pro 16 (2023)
8. Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023 или Asus ROG Strix SCAR 17 (2023)
9. Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023 или Asus TUF Gaming A17 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023 и Asus ROG Strix G16 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры