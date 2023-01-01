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MSI Katana 15 (2023) против Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023

57 из 100
MSI Katana 15 (2023)
VS
64 из 100
Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023
MSI Katana 15 (2023)
Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Katana 15 (2023) и Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Katana 15 (2023)
  • Существенно легче – весит на 750 граммов меньше (2.25 и 3 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (930 и 1172 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 98% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20529 vs 10393 баллов
  • Комплектуется на 36.5 Вт*ч большей батареей (90 и 53.5 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Katana 15 (2023)
vs
Nitro 17 (AN17-51) 2023

Корпус

Вес 2.25 кг 3 кг
Размеры 359 x 259 x 24.9 мм 400 x 293 x 27.9-28.9 мм
Площадь 930 см2 1172 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~74%
Боковые рамки 6.8 мм 13.7 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 131 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 7 мс
Максимальная яркость
Katana 15 (2023)
250 нит
Nitro 17 (AN17-51) 2023 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 180 / 200 / 240 Вт 280 Вт
Вес зарядного устройства - 820 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2 ГГц 3.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 5.1 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 32 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) Radeon 610M
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт -
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1403 МГц -
Boost частота GPU 1635 МГц -
FLOPS 6.7 терафлопс 6.8-9.2 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 96 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
Katana 15 (2023)
6.7 терафлопс
Nitro 17 (AN17-51) 2023 +1%
6.8-9.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов - 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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