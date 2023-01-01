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Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023

Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~74%
  • Размеры: 400 x 293 x 27.9-28.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Nitro 17 (AN17-51) 2023 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
85
Производительность в играх
65
Экран
50
Автономность
66
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
42
Оценка NanoReview
63

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023

Корпус

Вес 3 кг
Размеры 400 x 293 x 27.9-28.9 мм
Площадь 1172 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74%
Боковые рамки 13.7 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 131 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 7 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 280 Вт
Вес зарядного устройства 820 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5.1 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 32 МБ
Интегрированная графика Radeon 610M
Техпроцесс 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1995
Geekbench 5 (многоядерный)
13327
Cinebench R23 (одноядерный)
1940
Cinebench R23 (многоядерный)
19498
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Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 6.8-9.2 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
6.8-9.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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