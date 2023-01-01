Главная > Сравнение ноутбуков > ROG Zephyrus G14 (2023) или ROG Strix G16 – что лучше выбрать?

Asus ROG Zephyrus G14 (2023) против Strix G16

65 из 100
Asus ROG Zephyrus G14 (2023)
VS
60 из 100
Asus ROG Strix G16
Asus ROG Zephyrus G14 (2023)
Asus ROG Strix G16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 76 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Zephyrus G14 (2023) и Strix G16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 (2023)
  • Существенно легче – весит на 850 граммов меньше (1.65 и 2.5 кг)
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (76 и 64 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (708 и 935 см2)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Asus ROG Strix G16
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus G14 (2023)
vs
ROG Strix G16

Корпус

Вес 1.65 кг 2.5 кг
Размеры 312 x 227 x 19.5-20.5 мм 354 x 264 x 22.6 мм
Площадь 708 см2 935 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~79.4%
Боковые рамки 5.3 мм 4.7 мм
Цвета Белый, Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 3

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 3 мс 7 мс
Максимальная яркость
ROG Zephyrus G14 (2023) +33%
400 нит
ROG Strix G16
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 200 / 240 Вт 240 / 280 / 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.75 ГГц 5 ГГц
Ядер 8 16 (8P + 8E)
Потоков 16 24
L3-кэш 16 МБ 30 МБ
Интегрированная графика Radeon 680M Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1530 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1740 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
ROG Zephyrus G14 (2023)
7.12 терафлопс
ROG Strix G16
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.9 мм
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) или ROG Zephyrus G14 (2023)
2. ROG Strix G15 G513 (2022) или ROG Zephyrus G14 (2023)
3. MacBook Pro 14 (2023) или ROG Zephyrus G14 (2023)
4. XPS 15 9520 (2022) или ROG Strix G16
5. ROG Strix G15 G513 (2022) или ROG Strix G16
6. IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD) или ROG Strix G16
7. ROG Strix SCAR 16 или ROG Strix G16
8. ROG Strix G17 (2023) или ROG Strix G16
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ROG Strix G16 и Zephyrus G14 (2023) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры