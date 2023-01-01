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Asus ROG Zephyrus G14 (2023)

Asus ROG Zephyrus G14 (2023)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.2%
  • Размеры: 312 x 227 x 19.5-20.5 мм
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Обзор

Оценка основных показателей ROG Zephyrus G14 (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
71
Производительность в играх
63
Экран
58
Автономность
62
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
80
Оценка NanoReview
65

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus ROG Zephyrus G14 (2023)

Корпус

Вес 1.65 кг
Размеры 312 x 227 x 19.5-20.5 мм
Площадь 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2%
Боковые рамки 5.3 мм
Цвета Белый, Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 200 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.75 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1689
Geekbench 5 (многоядерный)
10945
Cinebench R23 (одноядерный)
1601
Cinebench R23 (многоядерный)
15083
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1530 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.2
Dolby Atmos Да
Микрофонов 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

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