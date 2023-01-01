Asus ROG Zephyrus G14 (2023)
- Дата выхода: Январь 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~80.2%
- Размеры: 312 x 227 x 19.5-20.5 мм
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Обзор
Производительность системы
71
Производительность в играх
63
Экран
58
Автономность
62
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
80
Оценка NanoReview
65
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Asus ROG Zephyrus G14 (2023)
Корпус
|Вес
|1.65 кг
|Размеры
|312 x 227 x 19.5-20.5 мм
|Площадь
|708 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.2%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|Цвета
|Белый, Черный
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Время отклика
|3 мс
Максимальная яркость
400 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|200 / 240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.75 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon 680M
|Техпроцесс
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1689
Geekbench 5 (многоядерный)
10945
Cinebench R23 (одноядерный)
1601
Cinebench R23 (многоядерный)
15083
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|1740 МГц
|FLOPS
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
Производительность GPU
7.12 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да