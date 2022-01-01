Главная > Сравнение ноутбуков > ROG Zephyrus G14 GA401 или Swift X (SFX14-41G) – что лучше выбрать?

ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 против Acer Swift X (SFX14-41G)

67 из 100
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
VS
56 из 100
Acer Swift X (SFX14-41G)
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Acer Swift X (SFX14-41G)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 и Acer Swift X (SFX14-41G) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (76 и 59 Вт*ч)
  • На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10592 vs 8841 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • На 7% выше максимальная яркость экрана – 320 vs 300 нит
Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-41G)
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (1.39 и 1.6 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus G14 GA401
vs
Swift X (SFX14-41G)

Корпус

Вес 1.6 кг 1.39 кг
Размеры 324 x 220 x 19.9 мм 322.5 x 213.3 x 17.9 мм
Площадь 713 см2 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.8% ~78.5%
Боковые рамки 7.1 мм 6.3 мм
Цвета Черный, Серебристый Золотистый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 145° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 52.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 845:1 -
Цветовой охват sRGB 92.4% 100%
Охват Adobe RGB 67.7% -
Охват DCI-P3 68.1% -
Время отклика 31 мс -
Максимальная яркость
ROG Zephyrus G14 GA401 +7%
320 нит
Swift X (SFX14-41G)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 Вт 90 Вт
Вес зарядного устройства 545 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.8 ГГц 1.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.3 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт -
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1455 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1590 МГц 1560 МГц
FLOPS 4.884 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1536 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ROG Zephyrus G14 GA401 +53%
4.884 терафлопс
Swift X (SFX14-41G)
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 77.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера - Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.4 x 6.0 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
1 (25%)
3 (75%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

1. ROG Zephyrus G14 GA401 и MacBook Pro 16 (2019)
2. ROG Zephyrus G14 GA401 и Alienware m15 R4
3. ROG Zephyrus G14 GA401 и ROG Strix G15 G513
4. ROG Zephyrus G14 GA401 и Alienware m15 R3
5. ROG Zephyrus G14 GA401 и TUF Gaming A15 FA506
6. Swift X (SFX14-41G) и Macbook Air (M1, 2020)
7. Swift X (SFX14-41G) и Swift 3x (SF314-510G)
8. Swift X (SFX14-41G) и Swift 3 (SF314-59)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Swift X (SFX14-41G) и ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры