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ASUS ROG Zephyrus G14 GA401

ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~75.8%
  • Размеры: 324 x 220 x 19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ROG Zephyrus G14 GA401 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
94
Производительность в играх
46
Экран
59
Автономность
81
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
80
Оценка NanoReview
67

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS ROG Zephyrus G14 GA401

Корпус

Вес 1.6 кг
Ширина 324 мм
Высота 220 мм
Толщина 19.9 мм
Площадь 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.8%
Боковые рамки 7.1 мм
Цвета Черный, Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Да
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Охват Adobe RGB 75.3%
Максимальная яркость
320 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 180 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Дисковод Нет
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.4 x 6.0 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1475
Geekbench 5 (многоядерный)
7297

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1380 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1024
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 или Apple MacBook Pro 16 (2019)
2. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 или Dell XPS 15 9500
3. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 или Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
4. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 или Dell Alienware m15 R3
5. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 или Dell Alienware m15 R4
6. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 или MSI GF75 Thin
7. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 или MSI GE66 Raider
8. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 или ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
9. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 или ASUS ROG Strix G15 G513
10. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 или ASUS TUF Gaming A15 FA506
11. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 или ASUS TUF Dash F15 FX516

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