ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~75.8%
- Размеры: 324 x 220 x 19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Обзор
Производительность системы
94
Производительность в играх
46
Экран
59
Автономность
81
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
80
Оценка NanoReview
67
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Корпус
|Вес
|1.6 кг
|Ширина
|324 мм
|Высота
|220 мм
|Толщина
|19.9 мм
|Площадь
|713 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.8%
|Боковые рамки
|7.1 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Охват Adobe RGB
|75.3%
Максимальная яркость
320 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|180 Вт
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Дисковод
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Размер
|10.4 x 6.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.8 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1475
Geekbench 5 (многоядерный)
7297
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|Частота GPU
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1560 МГц
|FLOPS
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Частота памяти
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|Шейдерных блоков
|1024
|Поддержка DirectX
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да