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ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 против Acer Predator Triton 300 SE

ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
VS
Acer Predator Triton 300 SE
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Acer Predator Triton 300 SE
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 11375H
Память (ОЗУ) 8GB

Обзор

Оценка основных функций ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 и Acer Predator Triton 300 SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.6 и 1.7 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus G14 GA401
vs
Predator Triton 300 SE

Корпус

Вес 1.6 кг 1.7 кг
Ширина 324 мм 323 мм
Высота 220 мм 228 мм
Толщина 19.9 мм 17.9 мм
Площадь 713 см2 736 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.8% ~73.3%
Боковые рамки 7.1 мм 6.6 мм
Цвета Черный, Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 62.6 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 75.3% 76%
Охват DCI-P3 - 77%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 Вт 0 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера - Вверху экрана
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.4 x 6.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.8 ГГц 3.0-3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 5 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel Iris Xe Graphics 96
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 32 ГБ 24 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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