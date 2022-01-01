Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Процессор AMD Ryzen 9 6900HS - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 16GB Накопитель 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 70-96% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (76 и 56 Вт*ч)

Имеет на 28% более четкий дисплей – 216 против 169 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022) Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (1.18 и 1.65 кг)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14222 vs 13242 баллов

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (616 и 708 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.65 кг 1.18 кг Размеры 312 x 227 x 18.5 мм 302 x 204 x 12.0 мм Площадь 708 см2 616 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~84.5% Боковые рамки 5.3 мм 6.7 мм Цвета Белый, Черный Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 180° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 45 дБ 35 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 14 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 216 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Цветовой охват sRGB 99.9% 100% Охват Adobe RGB 85.5% - Охват DCI-P3 97.4% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 500 нит ROG Flow Z13 GZ301 (2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 100 / 240 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 565 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP - 40 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 1700 МГц 938 МГц Boost частота GPU 2000 МГц 1223 МГц FLOPS 11.4 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1792 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 112 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 40 Производительность GPU ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +128% 11.4 терафлопс ROG Flow Z13 GZ301 (2022) 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC285 - Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 80 дБ - Микрофонов 3 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.0 x 7.6 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.