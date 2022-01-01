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Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.2%
  • Размеры: 312 x 227 x 18.5 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
74
Производительность в играх
78
Экран
71
Автономность
62
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
84
Оценка NanoReview
74

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

Корпус

Вес 1.65 кг
Размеры 312 x 227 x 18.5 мм
Площадь 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2%
Боковые рамки 5.3 мм
Цвета Белый, Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 2
Уровень шума 45 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 216 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1
Цветовой охват sRGB 99.9%
Охват Adobe RGB 85.5%
Охват DCI-P3 97.4%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 565 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1582
Geekbench 5 (многоядерный)
9717
Cinebench R23 (одноядерный)
1627
Cinebench R23 (многоядерный)
11835

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 1800 МГц
Boost частота GPU 1975 МГц
FLOPS 13.2 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 64
Производительность GPU
13.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC285
Формат звука 4.0
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 80 дБ
Микрофонов 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 13.0 x 7.6 см
Windows Precision Да

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