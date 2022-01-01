Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
- Дата выхода: Январь 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~80.2%
- Размеры: 312 x 227 x 18.5 мм
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Обзор
Производительность системы
74
Производительность в играх
78
Экран
71
Автономность
62
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
84
Оценка NanoReview
74
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
Корпус
|Вес
|1.65 кг
|Размеры
|312 x 227 x 18.5 мм
|Площадь
|708 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.2%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|Цвета
|Белый, Черный
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Количество куллеров
|2
|Уровень шума
|45 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|Плотность пикселей
|216 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|Охват Adobe RGB
|85.5%
|Охват DCI-P3
|97.4%
|Время отклика
|3 мс
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|100 / 240 Вт
|Вес зарядного устройства
|565 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.9 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1582
Geekbench 5 (многоядерный)
9717
Cinebench R23 (одноядерный)
1627
Cinebench R23 (многоядерный)
11835
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|105 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|Частота GPU
|1800 МГц
|Boost частота GPU
|1975 МГц
|FLOPS
|13.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|128
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|64
Производительность GPU
13.2 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC285
|Формат звука
|4.0
|Dolby Atmos
|Да
|Макс. громкость
|80 дБ
|Микрофонов
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Размер
|13.0 x 7.6 см
|Windows Precision
|Да