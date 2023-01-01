Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 3200 x 2000 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7i Gen 8 (2023) Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Комплектуется на 23.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 76 Вт*ч)

Комплектуется на 23.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 76 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Имеет на 17% более четкий дисплей – 189 против 162 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Легче – весит на 350 граммов меньше (1.65 и 2 кг)

Легче – весит на 350 граммов меньше (1.65 и 2 кг) Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15324 vs 13931 баллов

На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15324 vs 13931 баллов Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (708 и 928 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (708 и 928 см ) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.65 кг Размеры 357.7 x 259.3 x 17.6-19.9 мм 312 x 227 x 18.5-19.5 мм Площадь 928 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80% ~80.2% Боковые рамки 6.5 мм 5.3 мм Цвета Белый, Серый Белый, Черный Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 54.4 дБ 45 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 3200 x 2000 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 144 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации G-Sync Adaptive Sync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана Legion Slim 7i Gen 8 (2023) 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 ~ 30% more screen space Тесты экрана Контрастность 1200:1 1041:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 86.3% Охват DCI-P3 - 98.5% Время отклика 5 мс 3 мс Максимальная яркость Legion Slim 7i Gen 8 (2023) 300 нит ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева Мощность зарядки 230 / 330 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства 835 / 1080 граммов 730 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB TGP 115 Вт 100 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 7 нм Частота GPU - 1700 МГц Boost частота GPU - 2000 МГц FLOPS 8.8 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 1792 Блоки текстурирования (TMUs) 80 112 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64 Производительность GPU Legion Slim 7i Gen 8 (2023) 8.8 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +30% 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB Планки 1x16 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC285 Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость ~84.8 дБ ~80 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.7 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 13.0 x 7.6 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.