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Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) против Apple MacBook Air (M2, 2022)

74 из 100
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
VS
63 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Графика Apple M2 GPU (8-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) и Apple MacBook Air (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 154-210% больше FPS в играх
  • На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13603 vs 7997 баллов
  • Комплектуется на 23.4 Вт*ч большей батареей (76 и 52.6 Вт*ч)
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.24 и 1.65 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (654 и 708 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
vs
MacBook Air (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.65 кг 1.24 кг
Размеры 312 x 227 x 18.5 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм
Площадь 708 см2 654 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~82%
Боковые рамки 5.3 мм 5.6 мм
Цвета Белый, Черный Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Да -
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 45 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 216 точек на дюйм 225 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1664 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Цветовой охват sRGB 99.9% -
Охват Adobe RGB 85.5% -
Охват DCI-P3 97.4% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 / 240 Вт 30 / 35 Вт
Вес зарядного устройства 565 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 3.4 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Apple M2 GPU
Техпроцесс 6 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Частота GPU 1700 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 2000 МГц 1456 МГц
FLOPS 11.4 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1792 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 112 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 32
Производительность GPU
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +280%
11.4 терафлопс
MacBook Air (M2, 2022)
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 4800 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Аудиочип Realtek ALC285 -
Формат звука 4.0 2.2
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 80 дБ -
Микрофонов 3 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.0 x 7.6 см -
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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