Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Графика - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Apple M2 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 154-210% больше FPS в играх

На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13603 vs 7997 баллов

Комплектуется на 23.4 Вт*ч большей батареей (76 и 52.6 Вт*ч) Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.24 и 1.65 кг)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (654 и 708 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.65 кг 1.24 кг Размеры 312 x 227 x 18.5 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 708 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~82% Боковые рамки 5.3 мм 5.6 мм Цвета Белый, Черный Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Да - Количество куллеров 2 - Уровень шума 45 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 2560 x 1664 Диагональ 14 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 216 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Цветовой охват sRGB 99.9% - Охват Adobe RGB 85.5% - Охват DCI-P3 97.4% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 500 нит MacBook Air (M2, 2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 52.6 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 / 240 Вт 30 / 35 Вт Вес зарядного устройства 565 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Apple M2 GPU (8-core) TGP - 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 5 нм Частота GPU 1700 МГц 500 МГц Boost частота GPU 2000 МГц 1456 МГц FLOPS 11.4 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 1792 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 112 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 32 Производительность GPU ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +280% 11.4 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ - Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Аудиочип Realtek ALC285 - Формат звука 4.0 2.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 80 дБ - Микрофонов 3 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.0 x 7.6 см - Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.