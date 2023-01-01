Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Батарея 90 Вт*ч - 64 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 7 7735HS AMD Ryzen 9 7940HS - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13980HX Графика - Radeon RX 7600S 8GB Radeon RX 7700S 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023) Легче – весит на 300 граммов меньше (2.2 и 2.5 кг)

Легче – весит на 300 граммов меньше (2.2 и 2.5 кг) Видеокарта показывает в среднем на 65-89% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 65-89% больше FPS в играх Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (90 и 64 Вт*ч)

Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (90 и 64 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Asus ROG Strix G16 На 57% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23043 vs 14647 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.2 кг 2.5 кг Размеры 355 x 252 x 22.1-26.8 мм 354 x 264 x 22.6 мм Площадь 895 см2 935 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83% ~79.4% Боковые рамки 5.2 мм 4.7 мм Цвета Черный, Серий, Желтый Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 3 Уровень шума 50 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 165 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1339:1 - Цветовой охват sRGB 97.8% - Охват Adobe RGB 70.9% - Охват DCI-P3 69.4% 100% Время отклика 25 мс 7 мс Максимальная яркость TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023) 300 нит ROG Strix G16 300 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 64 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 / 280 Вт 240 / 280 / 330 Вт Вес зарядного устройства 532 грамма -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 7600S 8GB Radeon RX 7700S 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB TGP 85-95 Вт 95 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 6 нм 8 нм Частота GPU 1500 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 2200 МГц 1740 МГц FLOPS 15.6 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1792 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 112 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 40 Производительность GPU TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023) +119% 15.6 терафлопс ROG Strix G16 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC256 - Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 82 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 1.9 мм Тачпад Размер 13.0 x 7.5 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.