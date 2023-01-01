Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - AMD Ryzen 7 7735HS AMD Ryzen 9 7940HS Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - Radeon RX 7600S 8GB Radeon RX 7700S 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus TUF Gaming F15 (2023) На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16331 vs 14647 баллов Причины выбрать Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023) Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.2 кг 2.2 кг Размеры 354 x 251 x 22.4-24.9 мм 355 x 252 x 22.1-26.8 мм Площадь 889 см2 895 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~83% Боковые рамки 4.3 мм 5.2 мм Цвета Серий Черный, Серий, Желтый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 50 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 165 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1339:1 Цветовой охват sRGB - 97.8% Охват Adobe RGB 75.3% 70.9% Охват DCI-P3 100% 69.4% Время отклика 7 мс 25 мс Максимальная яркость TUF Gaming F15 (2023) 250 нит TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023) +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 200 / 240 Вт 240 / 280 Вт Вес зарядного устройства 655 граммов 532 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Radeon RX 7600S 8GB Radeon RX 7700S 8GB TGP 140 Вт 85-95 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 6 нм Частота GPU - 1500 МГц Boost частота GPU - 2200 МГц FLOPS 9.2 терафлопс 15.6 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 1792 Блоки текстурирования (TMUs) 80 112 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64 Производительность GPU TUF Gaming F15 (2023) 9.2 терафлопс TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023) +70% 15.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC256 Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 82 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 1.7 мм Тачпад Размер - 13.0 x 7.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.