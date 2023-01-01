Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023)
- Дата выхода: Январь 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~83%
- Размеры: 355 x 252 x 22.1-26.8 мм
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Обзор
Производительность системы
73
Производительность в играх
80
Экран
52
Автономность
66
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
66
Оценка NanoReview
67
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023)
Корпус
|Вес
|2.2 кг
|Размеры
|355 x 252 x 22.1-26.8 мм
|Площадь
|895 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83%
|Боковые рамки
|5.2 мм
|Цвета
|Черный, Серий, Желтый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
|Уровень шума
|50 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1339:1
|Цветовой охват sRGB
|97.8%
|Охват Adobe RGB
|70.9%
|Охват DCI-P3
|69.4%
|Время отклика
|25 мс
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|240 / 280 Вт
|Вес зарядного устройства
|532 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.75 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon 680M
|Техпроцесс
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1766
Geekbench 5 (многоядерный)
11398
Cinebench R23 (одноядерный)
1658
Cinebench R23 (многоядерный)
15964
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|85-95 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|6 нм
|Частота GPU
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|FLOPS
|15.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1792
|Блоки текстурирования (TMUs)
|112
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|64
Производительность GPU
15.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC256
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Макс. громкость
|82 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.7 мм
|Размер
|13.0 x 7.5 см
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да