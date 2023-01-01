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Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023)

Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~83%
  • Размеры: 355 x 252 x 22.1-26.8 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
73
Производительность в играх
80
Экран
52
Автономность
66
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
66
Оценка NanoReview
67

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023)

Корпус

Вес 2.2 кг
Размеры 355 x 252 x 22.1-26.8 мм
Площадь 895 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83%
Боковые рамки 5.2 мм
Цвета Черный, Серий, Желтый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 50 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1339:1
Цветовой охват sRGB 97.8%
Охват Adobe RGB 70.9%
Охват DCI-P3 69.4%
Время отклика 25 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 240 / 280 Вт
Вес зарядного устройства 532 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.75 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1766
Geekbench 5 (многоядерный)
11398
Cinebench R23 (одноядерный)
1658
Cinebench R23 (многоядерный)
15964
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 85-95 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 6 нм
Частота GPU 1500 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц
FLOPS 15.6 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 1792
Блоки текстурирования (TMUs) 112
Блоки операций растеризации (ROPs) 64
Производительность GPU
15.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC256
Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 82 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.7 мм
Тачпад
Размер 13.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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