HP Laptop 14 против ASUS Vivobook Go 14
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
29
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
20
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
18
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
60
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
71
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
87
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Laptop 14
- Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать ASUS Vivobook Go 14
- На 80% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4322 vs 2398 баллов
- Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|1.38 кг
|Размеры
|323.6 x 214.9 x 17.8-32.5 мм
|324.5 x 213.9 x 17.9 мм
|Площадь
|695 см2
|694 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.7%
|~77.8%
|Боковые рамки
|6.9 мм
|7.3 мм
|Цвета
|Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий
|Черный, Серебристый, Серый
|Материал
|Пластик
|Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|112 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|45 Вт
|45 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0 ГГц
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|-
|4.1 ГГц
|Ядер
|4 (0P + 4E)
|4
|Потоков
|4
|8
|L3-кэш
|6 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32 EU)
|Radeon 610M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
844
Vivobook Go 14 +17%
989
Geekbench 5 (многоядерный)
2248
Vivobook Go 14 +61%
3621
Cinebench R23 (одноядерный)
717
Vivobook Go 14 +50%
1079
Cinebench R23 (многоядерный)
2398
Vivobook Go 14 +80%
4322
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1900 МГц
|FLOPS
|0.74 терафлопс
|0.49 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|LPDDR5
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|5.5 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|256
|128
|Блоки текстурирования (TMUs)
|16
|8
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|8
|4
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x2 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|5500 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Опционально
|Опционально
|Длина хода клавиш
|-
|1.4 мм
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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