Главная > Сравнение ноутбуков > Laptop 14 или Vivobook Go 14 – что лучше выбрать?

HP Laptop 14 против ASUS Vivobook Go 14

38 из 100
HP Laptop 14
VS
45 из 100
ASUS Vivobook Go 14
HP Laptop 14
ASUS Vivobook Go 14
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Laptop 14 и ASUS Vivobook Go 14 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Laptop 14
  • Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать ASUS Vivobook Go 14
  • На 80% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4322 vs 2398 баллов
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Laptop 14
vs
Vivobook Go 14

Корпус

Вес 1.4 кг 1.38 кг
Размеры 323.6 x 214.9 x 17.8-32.5 мм 324.5 x 213.9 x 17.9 мм
Площадь 695 см2 694 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.7% ~77.8%
Боковые рамки 6.9 мм 7.3 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий Черный, Серебристый, Серый
Материал Пластик Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Максимальная яркость
Laptop 14
250 нит
Vivobook Go 14
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.1 ГГц
Ядер 4 (0P + 4E) 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32 EU) Radeon 610M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Laptop 14
844
Vivobook Go 14 +17%
989
Geekbench 5 (многоядерный)
Laptop 14
2248
Vivobook Go 14 +61%
3621
Cinebench R23 (одноядерный)
Laptop 14
717
Vivobook Go 14 +50%
1079
Cinebench R23 (многоядерный)
Laptop 14
2398
Vivobook Go 14 +80%
4322
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 6 нм
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1900 МГц
FLOPS 0.74 терафлопс 0.49 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 5.5 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 128
Блоки текстурирования (TMUs) 16 8
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 4
Производительность GPU
Laptop 14 +51%
0.74 терафлопс
Vivobook Go 14
0.49 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x2 ГБ
Частота 3200 МГц 5500 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Опционально Опционально
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. HP Laptop 14 vs Apple Macbook Air (M1, 2020)
2. HP Laptop 14 vs Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8)
3. HP Laptop 14 vs Acer Aspire 3 (A315-24P)
4. HP Laptop 14 vs Lenovo ThinkPad E14 Gen 5
5. HP Laptop 14 vs Dell Inspiron 14 7430
6. ASUS Vivobook Go 14 vs Go 15 OLED
7. ASUS Vivobook Go 14 vs Acer Swift Go (SFG14-71)
8. ASUS Vivobook Go 14 vs Asus Vivobook Go 14 Flip
9. ASUS Vivobook Go 14 vs Acer Aspire 3 (A315-24P)
10. ASUS Vivobook Go 14 vs LG Gram 14 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS Vivobook Go 14 и HP Laptop 14 – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры