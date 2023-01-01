Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2880 x 1620 - 1920 x 1080 2880 x 1620 Батарея 67 Вт*ч - 70 Вт*ч 75 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 7535U AMD Ryzen 7 7735U - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook 15 OLED (UM3504) Легче – весит на 300 граммов меньше (1.4 и 1.7 кг)

Легче – весит на 300 граммов меньше (1.4 и 1.7 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Asus Vivobook S 15 OLED (K5504) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 44% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13816 vs 9623 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.7 кг Размеры 354.8 x 226.6 x 14.9-15.8 мм 359.3 x 229.4 x 17.9 мм Площадь 804 см2 824 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.5% ~81.4% Боковые рамки 4.7 мм 7 мм Цвета Серий, Синий Белый, Черный, Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 1920 x 1080 2880 x 1620 1920 x 1080 2880 x 1620 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый - Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость Zenbook 15 OLED (UM3504) 300 нит Vivobook S 15 OLED (K5504) 300 нит

Батарея Ёмкость 67 Вт*ч 70 Вт*ч 75 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 65 Вт 90 Вт Вес зарядного устройства - 390 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon 660M Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 1500 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1900 МГц 1100 МГц FLOPS 1.46 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 6.4 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 384 640 Блоки текстурирования (TMUs) 24 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20 Производительность GPU Zenbook 15 OLED (UM3504) +4% 1.46 терафлопс Vivobook S 15 OLED (K5504) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 6400 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.35 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.