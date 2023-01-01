Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2880 x 1620 - 2880 x 1800 (60Hz) 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Процессор - AMD Ryzen 5 7535U AMD Ryzen 7 7735U - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook 15 OLED (UM3504) Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.4 и 1.56 кг) Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) Видеокарта показывает в среднем на 187-255% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 187-255% больше FPS в играх На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14076 vs 9623 баллов

На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14076 vs 9623 баллов Сенсорный экран

Сенсорный экран На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит

На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит Имеет на 66% более четкий дисплей – 234 против 141 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 66% более четкий дисплей – 234 против 141 точек на дюйм (PPI) Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (726 и 804 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.56 кг Размеры 354.8 x 226.6 x 14.9-15.8 мм 321.8 x 225.6 x 16.9 мм Площадь 804 см2 726 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.5% ~84% Боковые рамки 4.7 мм 4.8 мм Цвета Серий, Синий Белый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 2880 x 1620 2880 x 1800 (60Hz) 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 234 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Zenbook 15 OLED (UM3504) 300 нит Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) +83% 550 нит

Батарея Ёмкость 67 Вт*ч 70 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 65 Вт 90 / 100 Вт Вес зарядного устройства - 390 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon 660M GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 1500 МГц - Boost частота GPU 1900 МГц - FLOPS 1.46 терафлопс 6.42 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 6.4 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 384 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 24 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 40 Производительность GPU Zenbook 15 OLED (UM3504) 1.46 терафлопс Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) +340% 6.42 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 6400 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.