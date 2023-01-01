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Asus Zenbook 15 OLED (UM3504) против 14X OLED (UX3404, 2023)

53 из 100
Asus Zenbook 15 OLED (UM3504)
VS
67 из 100
Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
Asus Zenbook 15 OLED (UM3504)
Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Zenbook 15 OLED (UM3504) и 14X OLED (UX3404, 2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Zenbook 15 OLED (UM3504)
  • Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.4 и 1.56 кг)
Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
  • Видеокарта показывает в среднем на 187-255% больше FPS в играх
  • На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14076 vs 9623 баллов
  • Сенсорный экран
  • На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит
  • Имеет на 66% более четкий дисплей – 234 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (726 и 804 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook 15 OLED (UM3504)
vs
Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.56 кг
Размеры 354.8 x 226.6 x 14.9-15.8 мм 321.8 x 225.6 x 16.9 мм
Площадь 804 см2 726 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.5% ~84%
Боковые рамки 4.7 мм 4.8 мм
Цвета Серий, Синий Белый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 234 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 65 Вт 90 / 100 Вт
Вес зарядного устройства - 390 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.55 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 12 (4P + 8E)
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Radeon 660M Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1500 МГц -
Boost частота GPU 1900 МГц -
FLOPS 1.46 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 24 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 40
Производительность GPU
Zenbook 15 OLED (UM3504)
1.46 терафлопс
Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) +340%
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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