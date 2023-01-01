Asus Zenbook 15 OLED (UM3504)
- Дата выхода: Апрель 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~83.5%
- Размеры: 354.8 x 226.6 x 14.9-15.8 мм
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Обзор
Производительность системы
59
Производительность в играх
36
Экран
35
Автономность
66
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
92
Оценка NanoReview
53
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Asus Zenbook 15 OLED (UM3504)
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|Размеры
|354.8 x 226.6 x 14.9-15.8 мм
|Площадь
|804 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.5%
|Боковые рамки
|4.7 мм
|Цвета
|Серий, Синий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.9 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.55 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon 660M
|Техпроцесс
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1482
Geekbench 5 (многоядерный)
7606
Cinebench R23 (одноядерный)
1495
Cinebench R23 (многоядерный)
9623
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|Частота GPU
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1900 МГц
|FLOPS
|1.46 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|Скорость памяти
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
Производительность GPU
1.46 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|Тип
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да