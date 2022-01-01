Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

На 191% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14303 vs 4909 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 90-123% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 49% более четкий дисплей – 234 против 157 точек на дюйм (PPI)

На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит Причины выбрать ASUS ZenBook Duo 14 UX482 Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.57 и 1.75 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.75 кг 1.57 кг Размеры 323.5 x 224.7 x 17.9-19.6 мм 324 x 222 x 17.3 мм Площадь 727 см2 719 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~75.1% Боковые рамки 5.6 мм 7.1 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 45.9 дБ

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1080 Диагональ 14.5 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 234 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1292:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 99.3% Охват DCI-P3 100% - Время отклика 1 мс 51 мс Максимальная яркость Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) +38% 550 нит ZenBook Duo 14 UX482 400 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 150 / 180 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce MX450 Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм FLOPS 7.46 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 896 Блоки текстурирования (TMUs) 80 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) +164% 7.46 терафлопс ZenBook Duo 14 UX482 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3733 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 75.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.