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ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) против ZenBook Duo 14 UX482

71 из 100
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
VS
52 из 100
ASUS ZenBook Duo 14 UX482
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
ASUS ZenBook Duo 14 UX482
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) и ZenBook Duo 14 UX482 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 191% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14303 vs 4909 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 90-123% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 234 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит
Причины выбрать ASUS ZenBook Duo 14 UX482
  • Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.57 и 1.75 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
vs
ZenBook Duo 14 UX482

Корпус

Вес 1.75 кг 1.57 кг
Размеры 323.5 x 224.7 x 17.9-19.6 мм 324 x 222 x 17.3 мм
Площадь 727 см2 719 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~75.1%
Боковые рамки 5.6 мм 7.1 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 45.9 дБ

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 234 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1292:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 99.3%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 1 мс 51 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 150 / 180 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 12 4
Потоков 16 8
L3-кэш 18 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
FLOPS 7.46 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 896
Блоки текстурирования (TMUs) 80 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) +164%
7.46 терафлопс
ZenBook Duo 14 UX482
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 75.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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