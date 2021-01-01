Главная > Сравнение ноутбуков > ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 или ZenBook Duo 14 UX482 – что лучше выбрать?

ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 против Duo 14 UX482

ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
VS
ASUS ZenBook Duo 14 UX482
ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
ASUS ZenBook Duo 14 UX482
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i9 10980HK
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 и Duo 14 UX482 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
  • Видеокарта показывает в среднем на 256-350% больше FPS в играх
  • На 85% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3693 vs 2000 баллов
  • Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (92 и 70 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Имеет на 80% более четкий дисплей – 282 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 440 vs 400 нит
Причины выбрать ASUS ZenBook Duo 14 UX482
  • Существенно легче – весит на 770 граммов меньше (1.57 и 2.34 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (719 и 897 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
vs
ZenBook Duo 14 UX482

Корпус

Вес 2.34 кг 1.57 кг
Ширина 359.8 мм 324 мм
Высота 249.2 мм 222 мм
Толщина 24.5 мм 17.3 мм
Площадь 897 см2 719 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.8% ~75.1%
Боковые рамки 7.2 мм 7.1 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 145°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 45.9 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1292:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 99.3%
Охват DCI-P3 97% -
Время отклика - 51 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 75.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5.3 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 780-1215 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1290-1620 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 15.97 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 64 бит
Частота памяти 1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) 1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц)
Шейдерных блоков 5120 896
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. XPS 15 9500 vs ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
2. ROG Zephyrus G15 GA503 vs ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
3. ZenBook Flip 15 OLED UX564 vs ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
4. Inspiron 15 7506 vs ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
5. XPS 13 9310 vs ZenBook Duo 14 UX482
6. Book 13 (2020) vs ZenBook Duo 14 UX482

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ZenBook Duo 14 UX482 и Pro Duo 15 OLED UX582 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях