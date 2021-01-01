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ASUS ZenBook Duo 14 UX482

ASUS ZenBook Duo 14 UX482
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~75.1%
  • Размеры: 324 x 222 x 17.3 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ZenBook Duo 14 UX482 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
74
Производительность в играх
55
Экран
44
Автономность
76
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
87
Оценка NanoReview
62

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS ZenBook Duo 14 UX482

Корпус

Вес 1.57 кг
Ширина 324 мм
Высота 222 мм
Толщина 17.3 мм
Площадь 719 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.1%
Боковые рамки 7.1 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 145°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 45.9 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1292:1
Цветовой охват sRGB 100%
Охват Adobe RGB 99.3%
Время отклика 51 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 75.1 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1291
Geekbench 5 (многоядерный)
3630
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц)
Шейдерных блоков 896
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3733 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Book 13 (2020) vs ZenBook Duo 14 UX482
2. XPS 13 9310 vs ZenBook Duo 14 UX482
3. ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 vs ZenBook Duo 14 UX482
4. VivoBook S14 M433 vs ZenBook Duo 14 UX482
5. ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 vs ZenBook Duo 14 UX482

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