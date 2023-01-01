Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Батарея - 54 Вт*ч 64 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 14 7430 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (54 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (54 и 41 Вт*ч) Сенсорный экран Причины выбрать Dell Inspiron 14 5430 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 49-67% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.58 кг 1.53 кг Размеры 314 x 226.56 x 15.54-18.55 мм 314 x 226.6 x 15.74-17.67 мм Площадь 711 см2 712 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~79.9% Боковые рамки 6.3 мм 6.3 мм Цвета Серебристый Серебристый, Синий Материал Алюминий - Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 800:1 600:1 Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Inspiron 14 7430 250 нит Inspiron 14 5430 250 нит

Батарея Ёмкость 54 Вт*ч 64 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение 15 В 11.25 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Длина кабеля 1 метр -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (64 EU) GeForce MX550 2GB TGP 45 Вт - Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1320 МГц FLOPS 1.43 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 4.8 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 512 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 32 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16 Производительность GPU Inspiron 14 7430 1.43 терафлопс Inspiron 14 5430 +89% 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.