Главная > Сравнение ноутбуков > Inspiron 14 5430 или Zenbook 14 OLED (UM3402) – что лучше выбрать?

Dell Inspiron 14 5430 против Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)

49 из 100
Dell Inspiron 14 5430
VS
58 из 100
Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)
Dell Inspiron 14 5430
Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
75 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 14 5430 и Asus Zenbook 14 OLED (UM3402) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5430
  • Видеокарта показывает в среднем на 79-108% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.39 и 1.53 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (75 и 41 Вт*ч)
  • На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7989 vs 5964 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • На 140% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 250 нит
  • Имеет на 50% более четкий дисплей – 243 против 162 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 14 5430
vs
Zenbook 14 OLED (UM3402)

Корпус

Вес 1.53 кг 1.39 кг
Размеры 314 x 226.6 x 15.74-17.67 мм 313.6 x 220.6 x 16.9 мм
Площадь 712 см2 692 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~82.2%
Боковые рамки 6.3 мм 6.1 мм
Цвета Серебристый, Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 1000000:1
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 35 мс 1 мс
Максимальная яркость
Inspiron 14 5430
250 нит
Zenbook 14 OLED (UM3402) +140%
600 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В -
Время полной зарядки - 1:50 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.3 ГГц
Ядер 6 (2P + 4E) 6
Потоков 8 12
L3-кэш 10 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) AMD Radeon Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 10-45 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1065 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 1600 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 448
Блоки текстурирования (TMUs) 32 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 7
Производительность GPU
Inspiron 14 5430 +144%
2.703 терафлопс
Zenbook 14 OLED (UM3402)
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple Macbook Air (M1, 2020) или Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)
2. LG Gram 14 (2023) или Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)
3. Dell XPS 13 Plus 9320 или Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)
4. Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) или Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)
5. Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) или Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)
6. Dell Precision 3480 или Dell Inspiron 14 5430
7. Dell XPS 13 9315 или Dell Inspiron 14 5430
8. Dell Inspiron 16 5630 или Dell Inspiron 14 5430
9. Dell Latitude 5430 или Dell Inspiron 14 5430
10. Samsung Galaxy Book 3 Pro (16") или Dell Inspiron 14 5430
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus Zenbook 14 OLED (UM3402) и Dell Inspiron 14 5430 – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры