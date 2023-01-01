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Dell Inspiron 14 Plus 7420 против Inspiron 14 5430

59 из 100
Dell Inspiron 14 Plus 7420
VS
49 из 100
Dell Inspiron 14 5430
Dell Inspiron 14 Plus 7420
Dell Inspiron 14 5430
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2240 x 1400
Батарея
Процессор
Графика
GeForce MX550 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 14 Plus 7420 и Inspiron 14 5430 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 14 Plus 7420
  • На 122% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13235 vs 5964 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (54 и 41 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD
  • Имеет на 17% более четкий дисплей – 189 против 162 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5430
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.53 и 1.68 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 14 Plus 7420
vs
Inspiron 14 5430

Корпус

Вес 1.68 кг 1.53 кг
Размеры 314 x 227.5 x 16.15-18.87 мм 314 x 226.6 x 15.74-17.67 мм
Площадь 714 см2 712 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.6% ~79.9%
Боковые рамки 6.3 мм 6.3 мм
Цвета Зеленый Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 51.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1142:1 600:1
Цветовой охват sRGB 99.3% -
Охват Adobe RGB 69.5% -
Охват DCI-P3 68.8% -
Время отклика 28 мс 35 мс
Максимальная яркость
Inspiron 14 Plus 7420 +20%
300 нит
Inspiron 14 5430
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15 В 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 496 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 6 (2P + 4E)
Потоков 16 8
L3-кэш 18 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт -
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1185 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 1417 МГц 1320 МГц
FLOPS 5.8 терафлопс 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 16
Производительность GPU
Inspiron 14 Plus 7420 +115%
5.8 терафлопс
Inspiron 14 5430
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 LPDDR5X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 40 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 84.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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