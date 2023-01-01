Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2240 x 1400 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Батарея - 54 Вт*ч 64 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce MX550 2GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 40GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 14 Plus 7420 На 122% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13235 vs 5964 баллов

На 122% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13235 vs 5964 баллов Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (54 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (54 и 41 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD Имеет на 17% более четкий дисплей – 189 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 17% более четкий дисплей – 189 против 162 точек на дюйм (PPI) На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Dell Inspiron 14 5430 Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.53 и 1.68 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.68 кг 1.53 кг Размеры 314 x 227.5 x 16.15-18.87 мм 314 x 226.6 x 15.74-17.67 мм Площадь 714 см2 712 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.6% ~79.9% Боковые рамки 6.3 мм 6.3 мм Цвета Зеленый Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 51.6 дБ -

Дисплей 2240 x 1400 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1142:1 600:1 Цветовой охват sRGB 99.3% - Охват Adobe RGB 69.5% - Охват DCI-P3 68.8% - Время отклика 28 мс 35 мс Максимальная яркость Inspiron 14 Plus 7420 +20% 300 нит Inspiron 14 5430 250 нит

Батарея Ёмкость 54 Вт*ч 64 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение 15 В 11.25 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 496 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce MX550 2GB TGP 50 Вт - Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1185 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1417 МГц 1320 МГц FLOPS 5.8 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 16 Производительность GPU Inspiron 14 Plus 7420 +115% 5.8 терафлопс Inspiron 14 5430 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 40GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 LPDDR5X Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 40 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 84.7 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.