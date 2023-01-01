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Dell Inspiron 16 5630 против Inspiron 14 5430

47 из 100
Dell Inspiron 16 5630
VS
49 из 100
Dell Inspiron 14 5430
Dell Inspiron 16 5630
Dell Inspiron 14 5430
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 16 5630 и Inspiron 14 5430 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 16 5630
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (54 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5430
  • Легче – весит на 320 граммов меньше (1.53 и 1.85 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 49-67% больше FPS в играх
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (712 и 898 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 16 5630
vs
Inspiron 14 5430

Корпус

Вес 1.85 кг 1.53 кг
Размеры 356.78 x 251.7 x 15.42-18.2 мм 314 x 226.6 x 15.74-17.67 мм
Площадь 898 см2 712 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~79.9%
Боковые рамки 6.1 мм 6.3 мм
Цвета Серебристый, Синий Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1 600:1
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Inspiron 16 5630
250 нит
Inspiron 14 5430
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15 В 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 (2P + 4E) 6 (2P + 4E)
Потоков 8 8
L3-кэш 10 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт -
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1320 МГц
FLOPS 1.43 терафлопс 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR5X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.8 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 512 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 32 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16
Производительность GPU
Inspiron 16 5630
1.43 терафлопс
Inspiron 14 5430 +89%
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5X LPDDR5X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.3 x 9.0 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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