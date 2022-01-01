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Dell Inspiron 15 3525 (AMD) против Inspiron 15 3520 (Intel)

45 из 100
Dell Inspiron 15 3525 (AMD)
VS
43 из 100
Dell Inspiron 15 3520 (Intel)
Dell Inspiron 15 3525 (AMD)
Dell Inspiron 15 3520 (Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 3525 (AMD) и Inspiron 15 3520 (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3520 (Intel)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 3525 (AMD)
vs
Inspiron 15 3520 (Intel)

Корпус

Вес 1.66 кг 1.63 кг
Размеры 358.5 x 234 x 15.52-19.59 мм 358.5 x 234.9 x 15.52-19.59 мм
Площадь 839 см2 842 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80% ~79.7%
Боковые рамки 6.6 мм 6.6 мм
Цвета Черный, Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 400:1
Время отклика 20 мс 20 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.2 В 11.2 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.7 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 3.5 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 4 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000) Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 0 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1320 МГц
FLOPS - 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 24 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 16
Производительность GPU
Inspiron 15 3525 (AMD)
н/д
Inspiron 15 3520 (Intel)
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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Отзывы

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