Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Processor U300 Intel Core i3 1305U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U - Intel Celeron 7305 Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 15 3520 (Intel) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Есть подсветка клавиатуры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.66 кг 1.63 кг Размеры 358.5 x 234.9 x 16.96-19.99 мм 358.5 x 234.9 x 15.52-19.59 мм Площадь 842 см2 842 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~79.7% Боковые рамки 6.6 мм 6.6 мм Цвета Черный Серебристый Материал Пластик Алюминий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 400:1 400:1 Время отклика 20 мс 20 мс Максимальная яркость Inspiron 15 3530 220 нит Inspiron 15 3520 (Intel) 220 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение 11.25 В 11.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр Вес зарядного устройства - 300 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB GeForce MX550 2GB TGP 25 Вт - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 1065 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1320 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 32 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16 Производительность GPU Inspiron 15 3530 2.703 терафлопс Inspiron 15 3520 (Intel) 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 4GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204, Realtek ALC3254 Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Нет Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.