Dell Inspiron 15 3520 (Intel)
- Дата выхода: Январь 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~79.7%
- Размеры: 358.5 x 234.9 x 15.52-19.59 мм
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Обзор
Производительность системы
43
Производительность в играх
37
Экран
15
Автономность
59
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
90
Оценка NanoReview
43
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 15 3520 (Intel)
Корпус
|Вес
|1.63 кг
|Размеры
|358.5 x 234.9 x 15.52-19.59 мм
|Площадь
|842 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.7%
|Боковые рамки
|6.6 мм
|Цвета
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|100 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|400:1
|Время отклика
|20 мс
Максимальная яркость
220 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.2 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.5 ГГц
|Ядер
|2
|Потоков
|4
|L3-кэш
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
965
Geekbench 5 (многоядерный)
2229
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|Частота GPU
|1065 МГц
|Boost частота GPU
|1320 МГц
|FLOPS
|2.703 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
Производительность GPU
2.703 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|Windows Precision
|Да