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Dell Inspiron 15 3520 (Intel)

Dell Inspiron 15 3520 (Intel)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.7%
  • Размеры: 358.5 x 234.9 x 15.52-19.59 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Inspiron 15 3520 (Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
43
Производительность в играх
37
Экран
15
Автономность
59
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
90
Оценка NanoReview
43

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 15 3520 (Intel)

Корпус

Вес 1.63 кг
Размеры 358.5 x 234.9 x 15.52-19.59 мм
Площадь 842 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.7%
Боковые рамки 6.6 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1
Время отклика 20 мс
Максимальная яркость
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.5 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
965
Geekbench 5 (многоядерный)
2229

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1065 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 16
Производительность GPU
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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