Dell Inspiron 14 5420 против Apple MacBook Air (M2, 2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5420
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 33-45% больше FPS в играх
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
- Легче – весит на 300 граммов меньше (1.24 и 1.54 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
- Имеет на 39% более четкий дисплей – 225 против 162 точек на дюйм (PPI)
- Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (654 и 714 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.54 кг
|1.24 кг
|Размеры
|314 x 227.5 x 15.7-19 мм
|304.1 x 215 x 11.3 мм
|Площадь
|714 см2
|654 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.6%
|~82%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|5.6 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Пассивное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|225 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|2560 x 1664 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|600:1
|-
|Время отклика
|35 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|15 В
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|30 / 35 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|3.4 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|10 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Apple M2 GPU
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1451
1809
Geekbench 5 (многоядерный)
3803
MacBook Air (M2, 2022) +120%
8365
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|5 нм
|Частота GPU
|1087 МГц
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1155 МГц
|1456 МГц
|FLOPS
|4.8 терафлопс
|3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|64 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|-
|Частота
|3200 МГц
|5200 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|-
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3254
|-
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|-
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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