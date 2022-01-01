Главная > Сравнение ноутбуков > Inspiron 14 5420: характеристики и тесты

Dell Inspiron 14 5420

Dell Inspiron 14 5420
  • Дата выхода: Апрель 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.6%
  • Размеры: 314 x 227.5 x 15.7-19 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Inspiron 14 5420 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
55
Производительность в играх
47
Экран
38
Автономность
61
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
91
Оценка NanoReview
52

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 14 5420

Корпус

Вес 1.54 кг
Размеры 314 x 227.5 x 15.7-19 мм
Площадь 714 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.6%
Боковые рамки 6.3 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 6
Потоков 8
L3-кэш 10 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1466
Geekbench 5 (многоядерный)
3803

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1087 МГц
Boost частота GPU 1155 МГц
FLOPS 4.8 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
4.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. VivoBook 14 M413 и Inspiron 14 5420
2. ZenBook 14 UM425 и Inspiron 14 5420
3. Inspiron 15 5510 и Inspiron 14 5420
4. ENVY x360 13 (2021) и Inspiron 14 5420
5. Macbook Air (M1, 2020) и Inspiron 14 5420
6. MacBook Pro 13 (M1, 2020) и Inspiron 14 5420
7. Yoga 7i (14”) и Inspiron 14 5420
8. IdeaPad 5 15” (Intel) и Inspiron 14 5420
9. Inspiron 14 5410 (2-in-1) и Inspiron 14 5420
10. Inspiron 14 5415 и Inspiron 14 5420
11. Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) и Inspiron 14 5420
12. Swift 3 (SF314-511) и Inspiron 14 5420
13. XPS 13 Plus 9320 и Inspiron 14 5420

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры