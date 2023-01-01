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Dell Latitude 7640 против Latitude 5540

54 из 100
Dell Latitude 7640
VS
52 из 100
Dell Latitude 5540
Dell Latitude 7640
Dell Latitude 5540
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 7640 и Latitude 5540 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 7640
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7253 vs 6346 баллов
Причины выбрать Dell Latitude 5540
  • Легче – весит на 220 граммов меньше (1.61 и 1.83 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (42 и 38 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (835 и 897 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 7640
vs
Latitude 5540

Корпус

Вес 1.83 кг 1.61 кг
Размеры 358 x 250.42 x 18.4-19.5 мм 357.8 x 233.3 x 20.8 мм
Площадь 897 см2 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~80.4%
Боковые рамки 6.7 мм 6.2 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1 800:1
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Latitude 7640
250 нит
Latitude 5540 +60%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 7.6 В 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 60 / 65 / 100 Вт 60 / 65 / 100 Вт
Длина кабеля 1 метр 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 6 (2P + 4E)
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Latitude 7640 +14%
7245
Latitude 5540
6350
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Latitude 7640 +14%
7253
Latitude 5540
6346
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1320 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.8 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 40 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16
Производительность GPU
Latitude 7640
1.41 терафлопс
Latitude 5540 +92%
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek Waves, MaxxAudio 12.0
Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.3 x 9.0 см 11.5 x 6.7 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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