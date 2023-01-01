Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея - 38 Вт*ч 57 Вт*ч - 42 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1345U Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1345U Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Latitude 7640 Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7253 vs 6346 баллов Причины выбрать Dell Latitude 5540 Легче – весит на 220 граммов меньше (1.61 и 1.83 кг)

Легче – весит на 220 граммов меньше (1.61 и 1.83 кг) Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (42 и 38 Вт*ч)

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (42 и 38 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (835 и 897 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.83 кг 1.61 кг Размеры 358 x 250.42 x 18.4-19.5 мм 357.8 x 233.3 x 20.8 мм Площадь 897 см2 835 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~80.4% Боковые рамки 6.7 мм 6.2 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 800:1 800:1 Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Latitude 7640 250 нит Latitude 5540 +60% 400 нит

Батарея Ёмкость 38 Вт*ч 57 Вт*ч 42 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение 7.6 В 11.4 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 60 / 65 / 100 Вт 60 / 65 / 100 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1345U Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1345U Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P Базовая частота 1.3 ГГц 1.2 ГГц Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц Ядер 10 (2P + 8E) 6 (2P + 4E) Потоков 12 8 L3-кэш 12 МБ 10 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (64EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Latitude 7640 +2% 1678 Latitude 5540 1645 Geekbench 5 (многоядерный) Latitude 7640 +14% 7245 Latitude 5540 6350 Cinebench R23 (одноядерный) Latitude 7640 +1% 1702 Latitude 5540 1685 Cinebench R23 (многоядерный) Latitude 7640 +14% 7253 Latitude 5540 6346 Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce MX550 2GB TGP 15 Вт - Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1320 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 4.8 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16 Производительность GPU Latitude 7640 1.41 терафлопс Latitude 5540 +92% 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek Waves, MaxxAudio 12.0 Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.3 x 9.0 см 11.5 x 6.7 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.