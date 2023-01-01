Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (OLED) 3456 x 2160 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея 86 Вт*ч - 42 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1345U Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P Графика - Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce MX550 2GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023) На 121% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14014 vs 6346 баллов

На 121% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14014 vs 6346 баллов Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (86 и 42 Вт*ч)

Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (86 и 42 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать Dell Latitude 5540 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Легче – весит на 250 граммов меньше (1.61 и 1.86 кг)

Легче – весит на 250 граммов меньше (1.61 и 1.86 кг) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.86 кг 1.61 кг Размеры 344.72 x 230.14 x 18 мм 357.8 x 233.3 x 20.8 мм Площадь 793 см2 835 см2 Соотношение экрана к корпусу ~88.9% ~80.4% Боковые рамки 4.4 мм 6.2 мм Цвета Черный, Серебристый Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (OLED) 3456 x 2160 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1650:1 800:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика - 35 мс Максимальная яркость XPS 15 9530 (2023) +25% 500 нит Latitude 5540 400 нит

Батарея Ёмкость 86 Вт*ч 42 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 130 Вт 60 / 65 / 100 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 505 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce MX550 2GB Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 6 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1550 МГц 1320 МГц FLOPS 3.46 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 16 Производительность GPU XPS 15 9530 (2023) +28% 3.46 терафлопс Latitude 5540 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek Waves, MaxxAudio 12.0 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x1.5W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер 15.0 x 9.0 см 11.5 x 6.7 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.