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Dell Latitude 5540

Dell Latitude 5540
  • Дата выхода: Март 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.4%
  • Размеры: 357.8 x 233.3 x 20.8 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Latitude 5540 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
60
Производительность в играх
45
Экран
36
Автономность
59
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
78
Оценка NanoReview
52

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Latitude 5540

Корпус

Вес 1.61 кг
Размеры 357.8 x 233.3 x 20.8 мм
Площадь 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4%
Боковые рамки 6.2 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 60 / 65 / 100 Вт
Длина кабеля 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6 (2P + 4E)
Потоков 8
L3-кэш 10 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1669
Geekbench 5 (многоядерный)
6319
Cinebench R23 (одноядерный)
1694
Cinebench R23 (многоядерный)
6252
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Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1065 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 16
Производительность GPU
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek Waves, MaxxAudio 12.0
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell Latitude 5540 против Latitude 5530
2. Dell Latitude 5540 против Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
3. Dell Latitude 5540 против Samsung Galaxy Book 3 Pro (16")
4. Dell Latitude 5540 против Inspiron 16 5630
5. Dell Latitude 5540 против Latitude 5440
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