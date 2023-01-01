Главная > Сравнение ноутбуков > XPS 13 9315 или Latitude 7440 – что лучше выбрать?

Dell XPS 13 9315 против Latitude 7440

54 из 100
Dell XPS 13 9315
VS
56 из 100
Dell Latitude 7440
Dell XPS 13 9315
Dell Latitude 7440
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 51 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 9315 и Latitude 7440 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 9315
  • Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.17 и 1.33 кг)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (51 и 38 Вт*ч)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (589 и 697 см2)
Причины выбрать Dell Latitude 7440
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7199 vs 5408 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 9315
vs
Latitude 7440

Корпус

Вес 1.17 кг 1.33 кг
Размеры 295.4 x 199.4 x 13.99 мм 313 x 222.75 x 17.1-18.19 мм
Площадь 589 см2 697 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.4% ~81.5%
Боковые рамки 3.4 мм 5.8 мм
Цвета Синий, Бордовый Серий
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Да Нет
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
XPS 13 9315 +25%
500 нит
Latitude 7440
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 7.6 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 60 / 65 / 100 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства - 288 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 13 9315
1419
Latitude 7440 +16%
1653
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 13 9315
6387
Latitude 7440 +14%
7258
Cinebench R23 (одноядерный)
XPS 13 9315
1327
Latitude 7440 +26%
1675
Cinebench R23 (многоядерный)
XPS 13 9315
5408
Latitude 7440 +33%
7199
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
XPS 13 9315
1.41 терафлопс
Latitude 7440
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1319D Realtek ALC3281
Формат звука 2.2 4.0
Мощность динамиков 4x2W 4x2W
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Инфракрасный датчик Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер - 13.3 x 7.2 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 13 9315 или Dell XPS 13 Plus 9320
2. Dell XPS 13 9315 или Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
3. Dell XPS 13 9315 или Apple MacBook Pro 14 (2023)
4. Dell XPS 13 9315 или Dell XPS 13 9305
5. Dell Latitude 7440 или Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11
6. Dell Latitude 7440 или Lenovo ThinkPad T14s Gen 4
7. Dell Latitude 7440 или Dell Latitude 7430
8. Dell Latitude 7440 или Samsung Galaxy Book 3 Pro (14")
9. Dell Latitude 7440 или Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
10. Dell Latitude 7440 или Apple MacBook Pro 14 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Latitude 7440 и XPS 13 9315 – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры