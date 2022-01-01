Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 2560 x 1600 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (793 и 863 см2) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

На 107% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19355 vs 9359 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 32-44% больше FPS в играх

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 30% более четкий дисплей – 189 против 145 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.81 кг 1.9 кг Размеры 344.7 x 230 x 18 мм 355 x 243 x 19.9 мм Площадь 793 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~89% ~86% Боковые рамки 4.3 мм 5.2 мм Цвета Черный, Серебристый Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 38.2 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1650:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 35 мс 3 мс Максимальная яркость XPS 15 9510 (2021) 500 нит ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 90 Вт*ч Напряжение 11.3 В - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства 473 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 45 Вт 100 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1065 МГц 1463 МГц Boost частота GPU 1343 МГц 1695 МГц FLOPS 5.5 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48 Производительность GPU XPS 15 9510 (2021) 5.5 терафлопс ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) +58% 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Планки 2x4 ГБ - Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281-CG - Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 2x2W, 2x1.5W 4x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 88.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Размер 15.1 x 9.1 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.