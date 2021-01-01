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Dell XPS 15 9510 (2021)

Dell XPS 15 9510 (2021)
  • Дата выхода: Июнь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~89%
  • Размеры: 344.7 x 230 x 18 мм
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Батарея:
Процессор:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей XPS 15 9510 (2021) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
87
Производительность в играх
54
Экран
45
Автономность
66
Коммуникации
86
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
65

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell XPS 15 9510 (2021)

Корпус

Вес 1.81 кг
Ширина 344.7 мм
Высота 230 мм
Толщина 18 мм
Площадь 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89%
Боковые рамки 4.3 мм
Цвета Черный, Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1395
Geekbench 5 (многоядерный)
4892
Cinebench R20 (многоядерный)
3713

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 712-1530 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц
FLOPS 4.329 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
4.329 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.2
Мощность динамиков 2x2.5W
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 4.0
USB-A Нет
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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