Dell XPS 15 9510 (2021)
- Дата выхода: Июнь 2020 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~89%
- Размеры: 344.7 x 230 x 18 мм
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Обзор
Производительность системы
87
Производительность в играх
54
Экран
45
Автономность
66
Коммуникации
86
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
65
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell XPS 15 9510 (2021)
Корпус
|Вес
|1.81 кг
|Ширина
|344.7 мм
|Высота
|230 мм
|Толщина
|18 мм
|Площадь
|793 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~89%
|Боковые рамки
|4.3 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|145 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|90 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1395
Geekbench 5 (многоядерный)
4892
Cinebench R20 (многоядерный)
3713
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|45 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|712-1530 МГц
|Boost частота GPU
|1057-1740 МГц
|FLOPS
|4.329 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2048
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
4.329 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|USB-A
|Нет
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да