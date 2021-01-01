Главная > Сравнение ноутбуков > XPS 15 9510 (2021) или Precision 5560 – что лучше выбрать?

Dell XPS 15 9510 (2021) против Precision 5560

66 из 100
Dell XPS 15 9510 (2021)
VS
59 из 100
Dell Precision 5560
Dell XPS 15 9510 (2021)
Dell Precision 5560
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Графика Intel UHD Graphics 750
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 15 9510 (2021) и Precision 5560 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 603-822% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 230 граммов меньше (1.81 и 2.04 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 15 9510 (2021)
vs
Precision 5560

Корпус

Вес 1.81 кг 2.04 кг
Ширина 344.7 мм 344.4 мм
Высота 230 мм 230.3 мм
Толщина 18 мм 18.5 мм
Площадь 793 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89% ~89%
Боковые рамки 4.3 мм 4.2 мм
Цвета Черный, Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TFT VA
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1650:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
XPS 15 9510 (2021)
500 нит
Precision 5560
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 90 Вт 90 / 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.4-2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Частота GPU 1065 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1343 МГц 900 МГц
FLOPS 5.5 терафлопс 0.46 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 256
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
XPS 15 9510 (2021) +1096%
5.5 терафлопс
Precision 5560
0.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x6W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 4.0 3x USB 3.2
USB-A Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер - 15.0 x 9.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 17 9700 против XPS 15 9510 (2021)
2. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) против Dell XPS 15 9510 (2021)
3. Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) против Dell XPS 15 9510 (2021)
4. Dell Inspiron 15 5510 против XPS 15 9510 (2021)
5. Dell Inspiron 15 5505 против XPS 15 9510 (2021)
6. Dell Precision 17 5760 против Precision 5560

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Precision 5560 и XPS 15 9510 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры