Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 2880 x 1864 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 66.5 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK Apple M2 Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Apple M2 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022) На 62% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13317 vs 8204 баллов

На 62% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13317 vs 8204 баллов Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2) Легче – весит на 330 граммов меньше (1.51 и 1.84 кг)

Легче – весит на 330 граммов меньше (1.51 и 1.84 кг) Комплектуется на 10.5 Вт*ч большей батареей (66.5 и 56 Вт*ч)

Комплектуется на 10.5 Вт*ч большей батареей (66.5 и 56 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 54% более четкий дисплей – 224 против 145 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.84 кг 1.51 кг Размеры 344.4 x 230.1 x 18.54 мм 340.4 x 237.6 x 11.5 мм Площадь 792 см2 809 см2 Соотношение экрана к корпусу ~89% ~83.9% Боковые рамки 4.2 мм 5.4 мм Цвета Белый, Черный, Серебристый Черный, Серебристый, Золотистый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 - Уровень шума 44.6 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 2880 x 1864 Диагональ 15.6 дюймов 15.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 224 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1864 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Площадь экрана XPS 15 9520 (2022) 15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2 MacBook Air 15 (M2) 15.3″ (16:10 ratio) = 105.2 in2 ~ 3% more screen space Тесты экрана Контрастность 1650:1 1326:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB - 98.9% Охват DCI-P3 - 98.7% Время отклика 35 мс 24 мс Максимальная яркость XPS 15 9520 (2022) 500 нит MacBook Air 15 (M2) 500 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 66.5 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 2:10 ч. 2:50 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 35 / 70 Вт Длина кабеля 1 метр 2 метра Вес зарядного устройства 429 граммов 116 / 165 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Apple M2 GPU (8-core) TGP 40 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 938 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1223 МГц 1456 МГц FLOPS 5.01 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU XPS 15 9520 (2022) +67% 5.01 терафлопс MacBook Air 15 (M2) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да -

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 - Формат звука 2.2 4.2 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 83.1 дБ 85 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1 мм Тачпад Размер 15.0 x 9.0 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.