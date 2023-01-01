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Dell XPS 15 9520 (2022) против Apple MacBook Air 15 (M2)

60 из 100
Dell XPS 15 9520 (2022)
VS
62 из 100
Apple MacBook Air 15 (M2)
Dell XPS 15 9520 (2022)
Apple MacBook Air 15 (M2)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
2880 x 1864
Батарея
66.5 Вт*ч
Процессор
Apple M2
Графика
Apple M2 GPU (8-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 15 9520 (2022) и Apple MacBook Air 15 (M2) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022)
  • На 62% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13317 vs 8204 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2)
  • Легче – весит на 330 граммов меньше (1.51 и 1.84 кг)
  • Комплектуется на 10.5 Вт*ч большей батареей (66.5 и 56 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 54% более четкий дисплей – 224 против 145 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 15 9520 (2022)
vs
MacBook Air 15 (M2)

Корпус

Вес 1.84 кг 1.51 кг
Размеры 344.4 x 230.1 x 18.54 мм 340.4 x 237.6 x 11.5 мм
Площадь 792 см2 809 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89% ~83.9%
Боковые рамки 4.2 мм 5.4 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый Черный, Серебристый, Золотистый, Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 44.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 224 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1864 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Да Да
Площадь экрана
XPS 15 9520 (2022)
15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2
MacBook Air 15 (M2)
15.3″ (16:10 ratio) = 105.2 in2
~3% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 1326:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
Охват Adobe RGB - 98.9%
Охват DCI-P3 - 98.7%
Время отклика 35 мс 24 мс
Максимальная яркость
XPS 15 9520 (2022)
500 нит
MacBook Air 15 (M2)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:50 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 35 / 70 Вт
Длина кабеля 1 метр 2 метра
Вес зарядного устройства 429 граммов 116 / 165 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц -
Ядер 12 (4P + 8E) 8 (4P + 4E)
Потоков 16 8
L3-кэш 18 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 40 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU 938 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1223 МГц 1456 МГц
FLOPS 5.01 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
XPS 15 9520 (2022) +67%
5.01 терафлопс
MacBook Air 15 (M2)
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да -

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 -
Формат звука 2.2 4.2
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 83.1 дБ 85 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1 мм
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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