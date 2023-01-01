Главная > Сравнение ноутбуков > XPS 15 9530 (2023) или G15 5525 – что лучше выбрать?

Dell XPS 15 9530 (2023) против G15 5525

62 из 100
Dell XPS 15 9530 (2023)
VS
56 из 100
Dell G15 5525
Dell XPS 15 9530 (2023)
Dell G15 5525
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 86 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 15 9530 (2023) и G15 5525 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 660 граммов меньше (1.86 и 2.52 кг)
  • Более тонкие рамки – на 29% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (86 и 56 Вт*ч)
  • На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14011 vs 10901 баллов
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (793 и 972 см2)
Причины выбрать Dell G15 5525
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 58-80% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 15 9530 (2023)
vs
G15 5525

Корпус

Вес 1.86 кг 2.52 кг
Размеры 344.72 x 230.14 x 18 мм 357.3 x 272.11 x 26.9 мм
Площадь 793 см2 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.9% ~69%
Боковые рамки 4.4 мм 6 мм
Цвета Черный, Серебристый Серый, Зеленый
Материал Top: Алюминий
Middle: Углеродное волокно
Bottom: Алюминий
Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 44.6 дБ 50.5 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Датчик освещенности Да Нет
Площадь экрана
XPS 15 9530 (2023)
15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2
G15 5525
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
~5% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 800:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 49.7%
Охват DCI-P3 - 49.4%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
XPS 15 9530 (2023) +100%
500 нит
G15 5525
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 13.2 В
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади
Мощность зарядки 130 Вт 180 / 240 Вт
Длина кабеля 1 метр 1 метр
Вес зарядного устройства 463 грамма 700 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 6
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 660M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 15 9530 (2023) +13%
1741
G15 5525
1547
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 15 9530 (2023) +29%
10899
G15 5525
8481
Cinebench R23 (одноядерный)
XPS 15 9530 (2023) +18%
1813
G15 5525
1541
Cinebench R23 (многоядерный)
XPS 15 9530 (2023) +29%
14011
G15 5525
10901
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 90 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 6 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1740 МГц
FLOPS 3.46 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
XPS 15 9530 (2023)
3.46 терафлопс
G15 5525 +106%
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek ALC3204
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x3W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 83.4 дБ 79 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.6 мм
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см 10.5 x 6.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. HP Victus 16 (2022 Intel) и Dell G15 5525
2. Dell G16 и G15 5525
3. Dell G15 5520 (2022) и G15 5525
4. Dell Latitude 5540 и XPS 15 9530 (2023)
5. Dell XPS 15 9520 (2022) и XPS 15 9530 (2023)
6. Samsung Galaxy Book 3 Ultra и Dell XPS 15 9530 (2023)
7. Apple MacBook Air (M2, 2022) и Dell XPS 15 9530 (2023)
8. Dell XPS 13 Plus 9320 и XPS 15 9530 (2023)
9. Apple MacBook Pro 14 (2023) и Dell XPS 15 9530 (2023)
10. Dell XPS 17 9730 (2023) и XPS 15 9530 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell G15 5525 и XPS 15 9530 (2023) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры