Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (OLED) 3456 x 2160 - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Батарея 86 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Графика - Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Существенно легче – весит на 660 граммов меньше (1.86 и 2.52 кг)

Существенно легче – весит на 660 граммов меньше (1.86 и 2.52 кг) Более тонкие рамки – на 29% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 29% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (86 и 56 Вт*ч)

Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (86 и 56 Вт*ч) На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14011 vs 10901 баллов

На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14011 vs 10901 баллов На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (793 и 972 см2) Причины выбрать Dell G15 5525 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 58-80% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.86 кг 2.52 кг Размеры 344.72 x 230.14 x 18 мм 357.3 x 272.11 x 26.9 мм Площадь 793 см2 972 см2 Соотношение экрана к корпусу ~88.9% ~69% Боковые рамки 4.4 мм 6 мм Цвета Черный, Серебристый Серый, Зеленый Материал Top: Алюминий

Middle: Углеродное волокно

Bottom: Алюминий

Пластик Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 44.6 дБ 50.5 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (OLED) 3456 x 2160 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Датчик освещенности Да Нет Площадь экрана XPS 15 9530 (2023) 15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2 G15 5525 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 ~ 5% more screen space Тесты экрана Контрастность 1650:1 800:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 49.7% Охват DCI-P3 - 49.4% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость XPS 15 9530 (2023) +100% 500 нит G15 5525 250 нит

Батарея Ёмкость 86 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение 11.4 В 13.2 В Время полной зарядки 2:30 ч. 2:20 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади Мощность зарядки 130 Вт 180 / 240 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр Вес зарядного устройства 463 грамма 700 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 50 Вт 90 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 6 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 1550 МГц 1740 МГц FLOPS 3.46 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU XPS 15 9530 (2023) 3.46 терафлопс G15 5525 +106% 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek ALC3204 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x3W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 83.4 дБ 79 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.6 мм Тачпад Размер 15.0 x 9.0 см 10.5 x 6.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.