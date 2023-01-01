Главная > Сравнение ноутбуков > XPS 15 9530 (2023) или XPS 13 9310 – что лучше выбрать?

Dell XPS 15 9530 (2023) против XPS 13 9310

62 из 100
Dell XPS 15 9530 (2023)
VS
49 из 100
Dell XPS 13 9310
Dell XPS 15 9530 (2023)
Dell XPS 13 9310
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Intel UHD Graphics Xe G4
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 15 9530 (2023) и XPS 13 9310 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023)
  • На 355% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14011 vs 3078 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 172-234% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (86 и 52 Вт*ч)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Dell XPS 13 9310
  • Существенно легче – весит на 660 граммов меньше (1.2 и 1.86 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (589 и 793 см2)
  • Имеет на 17% более четкий дисплей – 169 против 145 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 15 9530 (2023)
vs
XPS 13 9310

Корпус

Вес 1.86 кг 1.2 кг
Размеры 344.72 x 230.14 x 18 мм 296 x 199 x 15 мм
Площадь 793 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.9% ~88.4%
Боковые рамки 4.4 мм 3.7 мм
Цвета Черный, Серебристый Белый, Черный
Материал Top: Алюминий
Middle: Углеродное волокно
Bottom: Алюминий
Top: Алюминий
Middle: Углеродное волокно
Bottom: Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 44.6 дБ 36.6 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Датчик освещенности Да Да
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.5%
Охват Adobe RGB - 66%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
XPS 15 9530 (2023)
500 нит
XPS 13 9310
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 7.6 В
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 130 Вт 45 Вт
Длина кабеля 1 метр 1 метр
Вес зарядного устройства 463 грамма 218 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 2
Потоков 16 4
L3-кэш 18 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics Xe G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 15 9530 (2023) +340%
10899
XPS 13 9310
2478
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
XPS 15 9530 (2023) +355%
14011
XPS 13 9310
3078
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1100 МГц
FLOPS 3.46 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 384
Блоки текстурирования (TMUs) 64 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 12
Производительность GPU
XPS 15 9530 (2023) +312%
3.46 терафлопс
XPS 13 9310
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 4x2 ГБ
Частота 4800 МГц 4267 МГц
Тип DDR5 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x3W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 83.4 дБ 84.6 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.3 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1 мм
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см 11.2 x 6.4 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 13 9305 против Dell XPS 13 9310
2. Dell XPS 13 Plus 9320 против Dell XPS 13 9310
3. Dell XPS 13 9315 против Dell XPS 13 9310
4. Dell Inspiron 14 7400 против Dell XPS 13 9310
5. Dell XPS 15 9520 (2022) против Dell XPS 15 9530 (2023)
6. Samsung Galaxy Book 3 Ultra против Dell XPS 15 9530 (2023)
7. Dell XPS 13 Plus 9320 против Dell XPS 15 9530 (2023)
8. Dell Latitude 5540 против Dell XPS 15 9530 (2023)
9. Apple MacBook Air (M2, 2022) против Dell XPS 15 9530 (2023)
10. Dell XPS 17 9730 (2023) против Dell XPS 15 9530 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell XPS 13 9310 и XPS 15 9530 (2023) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры